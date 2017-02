Die Nachfrage nach erneuerbarer Elektrizität mit Herkunftsnachweis (HKN) ist im Jahr 2016 steil angestiegen, und zwar um fünf Prozent auf 370 TWh gegenüber dem Vorjahr, berichtet Tom Lindberg, Geschäftsführer von ECOHZ, mit Blick auf neue Statistiken der AIB (Association of Issuing Bodies). "Hinter diesem Wachstum stehen Tausende Unternehmen und Millionen von Menschen in vielen europäischen Ländern, die freiwillig erneuerbare Elektrizität mit Herkunftsnachweis abnehmen", so Lindberg.

