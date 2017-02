Die SunPower Corp. (San Jose, Kalifornien, USA) berichtete am 27.02.2017, dass der Bau des Photovoltaik-Kraftwerks Gala mit 56 MW in Oregon begonnen habe. Nach Fertigstellung, die bis Jahresende erfolgen soll, wird dies das größte PV-Kraftwerk in dem US-Bundesstaat sein. Während der Bauphase werden bis zu 300 Arbeitsplätze geschaffen.

Den vollständigen Artikel lesen ...