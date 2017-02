Hannover - Am 5. März startet in China die Plenarsitzung des Nationalen Volkskongresses, berichten die Analysten der Nord LB.Obwohl die generalstabsmäßig durchgeplante Zusammenkunft nicht als Garant für Überraschungen gelte, sollte die Bedeutung nicht unterschätzt werden. So dürften es erneut die Zwischentöne sein, die Aufschluss über die Agenda der Zentralregierung geben sollten. Das öffentliche Interesse werde sich hier insbesondere auf das BIP-Wachstumsziel für 2017 konzentrieren - Peking dürfte auf "um die 6,5%" abzielen. Auch wenn Präsident Xi Jinping kürzlich darauf hingewiesen habe, dass zum Wohl der Nachhaltigkeit auch ein geringeres Expansionstempo tolerierbar sei, rechne man noch nicht mit dem "mutigen" Schritt einer deutlicheren Herabsetzung auf beispielsweise "6,0% bis 6,5%". Für das Jahr 2017 würden die Analysten ohnehin unabhängig von der Zielvorgabe von einem BIP-Zuwachs von 6,4% ausgehen.

