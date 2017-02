Heute früh hat der zweitgrößte deutsche Stahlkocher Salzgitter Zahlen zum abgelaufenen Jahr vorgestellt und fällt dabei positiv auf - Anleger aber machen nach den deutlichen Kursgewinnen aus den Vormonaten lieber Kasse und schicken die Aktie intraday ans Ende des M-DAX.

Dabei hat der Stahlkonzern dank eines strengen Sparprogramms im angelaufenen Jahr trotz rückläufiger Umsätze deutlich mehr verdient - mit 56,8 Millionen Euro schrieb Salzgitter in 2016 unter dem Strich wieder schwarze Zahlen. Vor Steuern stieg der Gewinn des Unternehmens sogar auf 53,2 Millionen Euro an - noch ein Jahr zuvor waren es gerade einmal 4,1 Millionen Euro. Der Umsatz ging hingegen von 8,618 Milliarden Euro auf 7,91 Milliarden Euro zurück, was vor allem auf rückläufige Durchschnittserlöse bei Stahlerzeugnissen zurückzuführen ist. Vorstandsvorsitzender Heinz Jörg Fuhrmann sieht die Möglichkeit höherer Vorsteuergewinne in dreistelliger Millionenhöhe, sobald die Stahlpreise in diesem Jahr noch einmal anziehen. Für das laufende Jahr ist der M-DAX-Konzern optimistisch und peilt sowohl höhere Erlöse als auch ein spürbares Plus beim Gewinn vor Steuern an.

Anleger aber nehmen trotz der erfreulichen Daten lieber Gewinne ...

