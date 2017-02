SALZGITTER AG

Liebe Trader,

in den frühen Morgenstunden hat der Stahlproduzent Salzgitter Zahlen zum abgelaufenen Jahr vorgestellt und fällt dabei positiv auf - nach einem anfänglichen Sell-Off erholt sich der Wert wieder sichtlich und könnte auf aktuellem Niveau ein Kauf wert sein. Anleger aber nahmen trotz der erfreulichen Daten zunächst lieber Gewinne mit und schicken die Aktie in den ersten Handelsstunden dieses Tages deutlich ins Minus. Dabei fiel das Papier des Stahlkonzerns auf eine charttechnisch wichtige Unterstützung um 34,30 Euro zurück und versucht sich an dieser Stelle an einer Stabilisierung. Die lange Lunte auf der Unterseite des Kerzenkörpers signalisiert aber auch eine gewisse Kaufbereitschaft des Marktes - dennoch stellt der jüngste Bruch des EMA 50 auf Tagesbasis nun einen Widerstand dar. Scheinbar muss das Papier von Salzgitter erst noch etwas mehr abkühlen, ehe der Wert wieder einen Boden findet und zur Oberseite abdreht. Insgesamt ergeben sich aber auch hier wieder gute Handelsmöglichkeiten.

Long-Chance:

Der deutliche Rücklauf des Wertpapiers nach dem anfänglichen Kursrückfall können Investoren nun für ein kurzfristiges Long-Investment heranziehen und auf einen Anstieg der Salzgitter-Aktie zurück zu den Jahreshochs bei Achte 38,45 Euro setzen. Gelingt ein Ausbruch darüber, stünde einem weiteren Kursschub bis rund 40,00 Euro nur wenig im Wege. Abgesichert sollte das Long Investment allerdings noch unterhalb der Marke von 32,43 Euro, was den letzten markanten Zwischentiefs aus Dezember 2016 entspricht. Im Falle eines Sell-Offs unter das Niveau von 32,40 Euro, müssen Abgaben zurück auf den EMA 200 bei aktuell 31,29 Euro einkalkuliert werden. Dieses Niveau würde sich im Übrigen hervorragend für den Aufbau von mittelfristigen Handelspositionen eignen - ob Salzgitter auch bis dahin zurückfällt, bleibt zunächst noch offen!

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 34,36 Euro

Kursziel: 38,45 / 40,00 Euro

Stopp: < 32,43 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,93 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Salgitter AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 34,36 Euro; 10:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

