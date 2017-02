Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-28 / 10:30 PRESSEMITTEILUNG Börse Hamburg: Fondshandel auch im Februar mit hohen Umsätzen · *Anleger handeln Anteile im Wert von rund 80 Mio. Euro* · *Offene Immobilienfonds erneut mit hohen Handelsumsätzen* · *Aktienmärkte legen generell zu - Fonds auf russische Werte schwächer* *Hamburg, 28. Februar 2017* - Der Fondshandel an der Börse Hamburg hat auch im zweiten Monat des neuen Jahres seine positive Entwicklung fortgesetzt. Die Hausse-Laune an den führenden Aktienmärkten ist ungebrochen und belebt unmittelbar den Handel von Investmentfonds. Nachdem der Dow Jones im Januar mühelos die Marke von 20.000 Punkten überschreiten konnte, nähert er sich aktuell der 21.000er Marke. Ähnlich erfolgreich zeigt sich der deutsche und europäische Aktienmarkt, EURO STOXX 50 und DAX 30 steigen in Richtung historischer Höchststände und weder Trump noch BREXIT scheinen sie aufzuhalten. Anleger handelten im Februar Fondsanteile im Volumen von rund 80 Millionen Euro (Januar: 86 Millionen Euro). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Februar zwei Handelstage weniger hat. Offene Immobilienfonds (OIF) behaupten unverändert die Spitzenpositionen im Umsatzranking, sechs der Top 10 nach Umsatz gehören zu dieser Asset-Klasse (vgl. Tabelle). *Anleger setzten auf Immobilien-/ Aktienfonds und ETFs * Der CS Euroreal (WKN: 980500) sicherte sich im Januar erneut den ersten Platz nach Umsatz. Anleger handelten Anteile im Wert von 12,5 Millionen Euro. Platz zwei nach Umsatz behauptete wie im Vormonat der KanAm grundinvest (WKN: 679180) mit rund 7,2 Millionen Euro. Rechtzeitig vor Beginn der Dividendensaison haben es zwei Aktienfonds mit dem Anlageschwerpunkt Dividendenwerte unter die TOP 10 geschafft. Der Stuttgarter Dividendenfonds (WKN: A1CXWP) erreichte Platz fünf mit einem Umsatz von 2,1 Millionen Euro, der DWS Top Dividende (WKN: 984811) schaffte es auf Platz sieben mit einem Umsatz von 1,8 Millionen Euro. Wie im Vormonat ist auch wieder der Deka DAX ETF (WKN: ETFL01) mit 1,8 Millionen Euro unter den zehn umsatzstärksten Fonds zu finden. *Minenwerte, BioTech, Brasilien und Türkei-Fonds im Aufwind* Zu den Performance-Spitzenreitern im Fondshandel Hamburg zählten im Februar erneut Fonds aus dem Edelmetall-Minensektor, aber auch Fonds mit dem Anlageschwerpunkt Türkei, Brasilien, BioTech und Pharma. Der C-Quadrat Gold & Resources Fonds (WKN: A0M6AK) erzielte im Monatsvergleich eine Spitzenperformance von 21 Prozent. Der DWS Biotech (WKN: 976997) konnte ein Plus von rund 12 Prozent, der Istanbul Equity Fund (WKN: 989402) sowie der KBC Equity Fund Latin America (WKN: 974868) ein Plus von 10 bzw. 11 Prozent verzeichnen. Im Februar konnten Aktienwerte aus fast allen Branchen und Märkten weiter zulegen. Lediglich der russische Aktienmarkt musste eine Korrektur hinnehmen. Somit standen Fonds, die überwiegend in russischen Aktien investiert sind, auf der Verliererseite. Die größten Abschläge verzeichneten der HSBC GIF - Russia Equity (WKN: A0M9CK) mit minus 6 Prozent und der Pioneer AT-Russia Stock (WKN: 594867) mit minus 5 Prozent. *Top-10 der Fonds nach Umsatz an der Börse Hamburg im Februar 2017* Fondsname WKN Umsatz in Mio. Euro 1 CS Euroreal 980500 12,5 2 KanAm grundinvest 679180 7,2 3 hausInvest 980701 4,5 4 SEB ImmoInvest 980230 3,6 5 Stuttgarter Dividendenfonds A1CXWP 2,1 6 grundbesitz europa 980700 1,9 7 DWS Top Dividende 984811 1,8 8 Deka DAX ETF ETFL01 1,8 9 WestInvest 980142 1,6 10 BlackRock Strategic Fund A0MYJN 1,5 Quelle: Börse Hamburg, Fondsumsätze vom 01.02.2017 bis zum 28.02.2017 - *Über die Börse Hamburg* Die Börse Hamburg ist der führende Börsenplatz für den Handel mit offenen, aktiv gemanagten Fonds in Deutschland. Anleger können börsentäglich zwischen 8 Uhr und 20 Uhr mehr als 4.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag zu aktuellen Preisen handeln. Neben der Maklercourtage von 0,08 Prozent fällt die individuelle Bankprovision an. Die Orderaufgabe erfolgt - wie bei anderen Wertpapiergeschäften - über die Hausbank oder den Online-Broker. Es ist lediglich bei der Auswahl des Börsen- bzw. Handelsplatzes Hamburg anzugeben. Bei der Ausführung über die Börse Hamburg lassen sich Aufträge preislich und zeitlich limitieren, zum Beispiel auch über Stop-Loss- und Stop-Buy-Orders. Der Handel findet unter Aufsicht der Handelsüberwachungsstelle an der Börse Hamburg statt. Mehr Informationen zum Fondshandel finden Anleger unter www.boersenag.de/fonds. Die Börse Hamburg erteilt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen. *Pressekontakt * Börse Hamburg und Börse Hannover Sabrina Otto Tel: +49(0)511 / 32 76 61 E-Mail: s.otto@boersenag.de Internet: http://www.boersenag.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Börse Hamburg Schlagwort(e): Finanzen 2017-02-28 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 548119 2017-02-28

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2017 04:30 ET (09:30 GMT)