Mobileye (WKN:A119ES), ein israelisches Unternehmen, das auf fortgeschrittene Fahrsicherheitssysteme spezialisiert ist, hat mit einem neuen Angebot begonnen. Dieses wird selbstfahrenden Autos in naher Zukunft helfen, in mehreren Bereichen zu funktionieren und dein nächster Neuwagen könnte dabei eine Rolle spielen.



Das neue Angebot mit dem Namen Road Experience Management oder kurz REM ist ein System, das hoch detaillierte Karten für selbstfahrende Autos erstellen wird. Die Autos können diese benutzen, um die Daten der Sensoren damit abzugleichen. Dabei werden Daten benutzt, die von Kameras in vielen Neuwagen aufgenommen werden. Beginn des Programms ist das Modelljahr 2018.



Das ist ein große Sache, nicht nur ...

