EXCHANGE NOTICE 28 FEBRUARY 2017 SHARES



SUOMEN HOIVATILAT OYJ: MOVE FROM FIRST NORTH FINLAND TO THE OFFICIAL LIST



At the request of Suomen Hoivatilat Oyj, trading in the company's shares is to cease on First North Finland. As from 1 March, 2017 the shares will be listed on Nasdaq Helsinki's Official List.



An exchange notice about the listing on Nasdaq Helsinki's Official List was sent separately.



The last trading day on First North Finland is 28 February, 2017.



Identifiers:



Short name: HOIVA ISIN code: FI4000148648 Orderbook ID: 119806



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



TIEDOTE 28.2.2017 OSAKKEET



SUOMEN HOIVATILAT OYJ: SIIRTYMINEN FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALTA PÖRSSILISTALLE



Suomen Hoivatilat Oyj:n pyynnöstä kaupankäynti yhtiön osakkeella First North Finland -markkinapaikalla päättyy. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle 1.3.2017.



Pörssi on lähettänyt erillisen tiedotteen listauksesta pörssilistalle.



Viimeinen kaupankäyntipäivä First North Finland -markkinapaikalla on 28.2.2017.



Perustiedot:



Kaupankäyntitunnus: HOIVA ISIN-koodi: FI4000148648 id: 119806



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260