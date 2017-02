Frankfurt am Main (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Die Deutschen lieben ihr Sparbuch: Mehr als 500 Milliarden Euro haben sie dort nach Angaben der Bundesbank geparkt - für besondere Notfälle und für die Altersvorsorge. Ärgerlicherweise bringt das sauer Ersparte aber gerade kaum noch Zinsen und wird außerdem durch die Inflation immer mehr aufgefressen. Deutlich besser geeignet für einen langfristigen Vermögensaufbau wären Aktien. Doch nicht einmal sieben Prozent der Deutschen haben welche. Helke Michael berichtet.



Sprecherin: Aktien sind Wertpapiere, mit denen man Anteile an einem Unternehmen erwirbt. Die älteste noch erhaltene stammt von einer schwedischen Kupfermine aus dem Jahr 1288. Mit Aktien gehandelt - so wie wir es heute von den Börsen her kennen - wird allerdings erst seit Anfang des 17. Jahrhunderts.



O-Ton 1 (Michael Krogmann, 0:24 Min.): "Damals schlossen sich in Amsterdam Gewürzhändler zusammen, um damit ihre Schiffsflotte zu finanzieren. Sie verkauften die Anteile dieser Schiffsflotte an Aktionäre - und dieses Modell hat dann auch sehr gut funktioniert. Auf lange Sicht bringen Aktien erhebliche Rendite-Vorteile gegenüber dem klassischen Sparbuch oder dem Tagesgeld-Konto, insbesondere im aktuellen Niedrigzins-Umfeld. Deshalb sollten Aktien auf jeden Fall Bestandteil einer Altersvorsorge sein."



Sprecherin: Sagt Michael Krogmann, Geschäftsführer der Frankfurter Wertpapierbörse, und erklärt, wie man am besten mit Aktien Geld verdienen und Vermögen aufbauen kann:



O-Ton 2 (Michael Krogmann, 0:27 Min.): "Das Zauberwort heißt hier eindeutig 'Langfristigkeit'. Zahlen des Deutschen Aktieninstituts zeigen, das Geldanlagen in Aktien der größten deutschen Unternehmen zwischen 1964 und heute immer für eine positive Rendite gesorgt haben, sobald ein Anleger mehr als 14 Jahre investiert war. Ganz praktisch heißt das: Wer regelmäßig einen Teil seines Geldes in Aktien spart und die Investments auch breit - das heißt, über mehrere Aktien - streut, der profitiert auf lange Sicht."



Sprecherin: Aktien-Neueinsteiger sollten sich aber auf jeden Fall vorher immer bei Experten ausführlich über die Chancen und Risiken informieren.



O-Ton 3 (Michael Krogmann, 0:19 Min.): "Banken helfen da gerne. Wir erklären aber auch auf unserer Website, wie der Handel funktioniert und worauf Anleger achten sollten. Und wenn Sie ins Aktiengeschäft einsteigen, dann sollten Sie sich den 16. März im Kalender rot markieren. Das ist der 'Tag der Aktie' an der Börse Frankfurt. Da können sie die Aktien großer DAX-Unternehmen über die beteiligten Banken ohne Gebühren kaufen."



Abmoderationsvorschlag: Mehr über Aktienkauf und den Handel, Chancen und Risiken sowie die Sonderaktion der Frankfurter Börse am 16. März finden Sie im Internet unter tag-der-aktie.com.



