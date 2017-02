Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -



ForexMart, das EU Forex Brokerage-Unternehmen, sagt voraus, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2017 die Märkte stark auf die Aktionen von Donald Trump, dem neuen US-Präsidenten, reagieren werden. Im Zuge der umschlagenden Weltwirtschaftslage erwartet ForexMart, dass eine offene Konfrontation zwischen den größten Wirtschaften der Welt unmittelbar bevorsteht.



ForexMart erwartet, dass sich die Regierung von Trump weiterhin verbal gegen die Unterbewertung vieler Weltwährungen (Euro, Yuan, Yen) äußern wird, um damit auf die Überbewertung des Dollars anzuspielen. Laut Prognose von ForexMart dürfte dies dazu führen, dass die Zentralbank der Vereinigten Staaten sich weigert, die Zinssätze anzuheben, was langfristig zu einer Schwächung des Dollars führen wird.



ForexMart geht weiterhin davon aus, dass Europa nach dem Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit) verunsichert ist. Bei den anstehenden Wahlen zum höchsten Regierungsamt in Frankreich und Deutschland sagt ForexMart voraus, dass die Europäer auch weiterhin ihre Besorgnis über Flüchtlingspolitik und Terroranschläge äußern werden. ForexMart prognostiziert, dass die Wahlergebnisse zu einer Änderung der politischen Führungselite und möglicherweise sogar zum Zusammenbruch der Europäischen Union führen können.



ForexMart beobachtet außerdem die sich ändernde Rolle von Russland auf der Weltbühne, da europäische Politiker immer mehr über die Unwirksamkeit der Sanktionen und die mögliche Anerkennung der Annexion der Krim sprechen. Laut ForexMart wird Russland zu einem attraktiven Ort für Auslandsinvestitionen, was zu einer Stärkung der russischen Währung führen wird. Auf der anderen Seite sagt ForexMart vorher, dass die Zentralbank Fremdwährung kaufen wird, um die Stärkung des Rubels und die "Destabilisierung der wirtschaftlichen Situation im Land" zu verhindern.



ForexMart geht davon aus, dass die russische Währung auf einen Kurs auf bis zu 50 pro USD wachsen wird, wenn die Sanktionen aufgehoben werden, und weist darauf hin, dass Händler nicht vergessen sollten, dass die treibende Kraft des Rubels 2017 der Ölpreis und das Aufheben der Sanktionen ist.



Informationen zu ForexMart



ForexMart ist ein EU Forex Brokerage-Unternehmen, das den Handel von Devisen und Finanzinstrumenten anbietet, die von der Börse von Zypern reguliert werden. Es ist auf hochtechnisierte Internet-Handelslösungen spezialisiert und nutzt hochentwickelte Systeme, die dafür konzipiert sind, Online-Betrug zu verhindern und Betrugsmöglichkeiten zu erschweren. Alle Finanzmittel werden auf verschiedenen Konten bei hochkarätigen EU-Banken gesichert. Kunden erhalten Zugang zu Finanzmärkten, indem sie modernste Technologien nutzen, welche bestmögliche Benutzererfahrung, optimale Effizienz und Komfort sicherstellen. Daher gilt ForexMart als ein moderner Devisenhändler, der die perfekte Einheit zwischen Innovation und Komfort garantiert.



