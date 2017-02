Bonn - Nach den deutlichen Rückgängen in der Vorwoche stabilisierten sich gestern die Renditen am deutschen Rentenmarkt, so die Analysten von Postbank Research.Dies habe zwar zu den insgesamt solide ausgefallenen Konjunkturdaten gepasst. Jedoch sollte deren Einfluss aktuell nicht überschätzt werden, da die Märkte in letzter Zeit häufig dazu geneigt hätten, Nachrichten von der Konjunkturseite zu ignorieren. Die 10-jährige Bundrendite sei jedenfalls um 2 Basispunkte auf 0,20% gestiegen, die Rendite 5-jähriger Bundesanleihen habe sich um 1 Basispunkt auf -0,58% erhöht. 2-Jährige Bundesanleihen hätten gestern bei -0,92% rentiert und damit um 3 Basispunkte höher als am Freitag, als die Rendite ein neues Rekordtief markiert habe. (28.02.2017/alc/a/a)

