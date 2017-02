Anfang Januar konnte ein Kursziel von 28 bis 29 Euro für die freenet-Aktie angenommen werden - nachdem der Wert aus einer Range nach oben ausbrach. Mittlerweile konnte die Aktie auch das Niveau von 28 Euro erreichen - doch es fehlt an Anschlusskäufen. Die jüngsten Wochenkerzen zeigen keine ausgesprochene Bullen-Power an. Der Wert schwächelt in der Aufwärtsbewegung. Ein erster engerer Stoppkurs ...

