Der Wiener Aktienmarkt ist heute, Dienstag, am Vormittag kaum vom Fleck gekommen. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.740,61 Punkten nach 2.741,89 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Minus von 1,28 Punkten bzw. 0,05 Prozent.Bereits die gut behaupteten Vorgaben aus New York und Tokio hatten auf einen ruhigen Handelsstart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...