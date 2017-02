FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.02.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1,672 (1,689) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 323 (331) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ESURE GROUP PRICE TARGET TO 216 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2,123 (1,885) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 800 (700) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 601 (501) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 260 PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 330 (300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2313 (2069) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4150 (3600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 276 (290) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2750 (2650) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASCENTIAL PLC TARGET TO 402 (356) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 855 (854) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 375 (370) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 465 (485) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 245 (255) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 50 (55) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 3,500 (4,600) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 835 (916) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES MARKS & SPENCER TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - TARGET 370 (250)P - JPMORGAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 800 (870) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 685 (665) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 793 (783) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MACQUARIE CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1500 (1542) PENCE - 'UNDERPERFORM' - MACQUARIE CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 292 (295) PENCE - 'UNDERPERFORM' - MACQUARIE CUTS STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 440 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 260 (275) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 260 (275) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 1,800 (1,750)P - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1800 (1750) PENCE - 'OUTPERFORM' - S&P GLOBAL CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4000 (4800) PENCE - 'HOLD' - SHORE CAPITAL CUTS RATHBONE BROS TO 'HOLD' ('BUY') - UBS CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2180 (2339) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 340 (364) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 430 (445) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS RIGHTMOVE TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 4200 (4550) PENCE - UBS CUTS ZOOPLA PROPERTY TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 335 (315) PENCE - UBS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1095 (1050) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES IAG PRICE TARGET TO 575 (480) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 300 (285) PENCE - 'NEUTRAL'



- TRADERS: INVESTEC CUTS GO-AHEAD GROUP TO 'ADD' ('BUY') - TRADERS: JEFFERIES INITIATES IP GROUP WITH 'HOLD' - UBS INITIATES AUTO TRADER GROUP WITH 'SELL' - TARGET 375 PENCE



