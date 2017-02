Liebe Leser,

die Flaute der Weltwirtschaft macht Caterpillar schwer zu schaffen. Die großen Baumaschinen haben immer noch Absatzprobleme. Das Auftragsvolumen in den lukrativsten Sparten Minenfahrzeuge, Lokomotiven und Gasturbinen lag ein Fünftel unter Vorjahresniveau. So brach im 3. Quartal der Gewinn um die Hälfte ein. Jetzt kündigte der CEO seinen Rückzug für Ende März an. Denn bei weiter flauen Aussichten im Rohstoffmarkt und im Infrastrukturgeschäft hat der scharfe Sparkurs bisher ...

