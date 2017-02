Die Newmont Mining Corp. mit Sitz in Denver, Colorado ist einer der größten Goldproduzenten weltweit. Die Haupttätigkeit des amerikanischen Unternehmens ist die Förderung von Gold. Im Besitz sind ganz oder teilweise Goldminen in den USA, Australien, Peru, Indonesien und in Ghana. Zum globalen Bergbauunternehmen gehören ebenfalls einige Minen in Neuseeland und Mexiko sowie zusätzlich kleinere Minen für Silber, Kupfer und Zink rund um den Globus.Das im Jahr 1916 in New York gegründete Unternehmen fördert jährlich etwa 5 Millionen Unzen (141.000 kg) Gold und hält Reserven von über 90 Millionen Unzen (2.800.000 kg) Gold. Über 70 Prozent der Produktion des Unternehmens kommen aus Nord- und Südamerika. Newmont Mining ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...