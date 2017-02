Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Düsseldorf (pta018/28.02.2017/11:00) - In ihrem aktuellen

Mittelstandsanleihen-Barometer zur PORR-Hybrid-Anleihe 2017 (A19CTJ) kommt die

KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "durchschnittlich

attraktiv" (3 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.



Die PORR-Gruppe ist eines der führenden Bauunternehmen in Europa mit Sitz in

Wien. Die Gruppe beschäftigt circa 15.000 Mitarbeiter (30.09.2016) und erbringt

eine Produktionsleistung von rund 3,5 Mrd. Euro (Geschäftsjahr 2015). Das

Leistungsspektrum der PORR-Gruppe umfasst vom Wohnbau bis hin zu komplexen

Infrastrukturprojekten alle Bereiche der Bauwirtschaft. Die Kernkompetenz sieht

das Unternehmen im Tunnel-, Bahn- und Grundbau. Heimmärkte der Gruppe sind

Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen und Tschechien, in denen über 80%

der Produktionsleistung erbracht werden. Zudem expandiert die PORR-Gruppe in

internationale Märkte sowohl in Europa als auch im Nahen Osten, insbesondere im

Rahmen von Infrastrukturprojekten.



Erneute Steigerung des Auftragsbestandes und verbessertes Ergebnis vor Steuern

Die PORR-Gruppe weist im 3. Quartal 2016 einen Auftragsbestand von 5,2 Mrd. Euro

aus. Dies entspricht einem Anstieg um 11,5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

(4,6 Mrd. Euro). Neben der positiven Auftragsentwicklung konnte auch die

Produktionsleistung weiter gesteigert werden. Die kumulierte Bauleistung der

ersten drei Quartale beträgt 2,8 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Wachstum von

9,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2,5 Mrd. Euro). Auch das Ergebnis vor

Steuern (EBT) wurde um 8,2 Mio. Euro auf 40,8 Mio. Euro erhöht. Die Verbesserung

ist im Wesentlichen auf die steigenden Umsatzerlöse und die weitere Optimierung

der Finanzierungsstruktur zurückzuführen.



Eigenkapitalquote etwa im Zielbereich von 20% bei anhaltender Verringerung der

Nettoverschuldung

Die Eigenkapitalquote konnte zum 30.09.2016 auf einem Niveau von 17,5%

weitgehend konstant gehalten werden (31.12.2015: 17,9%). Die Eigenkapitalquote

bewegt sich hiermit weitgehend im vom Unternehmen definierten Zielbereich von

20%. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag konnte die Nettoverschuldung auf 212

Mio. Euro reduziert werden (30.09.2015: 264 Mio. Euro). Hierbei ist zu

berücksichtigen, dass die unterjährige Liquiditätsentwicklung stark durch im

Baugeschäft übliche saisonale Effekte geprägt ist. Mit der Entwicklung zum

30.09.2016 setzt sich auch die in den Vorjahren gezeigte Entschuldung fort. Zum

31.12.2015 war die PORR-Gruppe netto-schuldenfrei mit einem Nettofinanzvermögen

von etwa 187 Mio. Euro. Zum Jahresende 2016 wird aufgrund der zum 30.09.2016

gezeigten Entschuldung von einer weiteren Verbesserung des Nettofinanzvermögens

ausgegangen.



Fortsetzung des langjährig ertragreichen Wachstums und der aktiven

Branchenkonsolidierung erwartet

Mit der im Jahr 2010 begonnenen Übernahme der Mehrheit an der PORR-Gruppe

durch das Strauss-Ortner-Syndikat wurde das Unternehmen reorganisiert und auf

das Kerngeschäft fokussiert. Hierdurch konnten ab dem Jahr 2012 wieder steigende

Umsatzerlöse und Erträge generiert werden. Im Jahr 2014 wurden die Aktivitäten

im Developer-Bereich in die heutige UBM Development AG ausgegliedert und so die

PORR-Gruppe als Pure-Play-Baukonzern weiter fokussiert. Der Wachstumskurs der

letzten Jahre wurde durch die Übernahme kleiner bis mittelgroßer

Bauunternehmen zusätzlich unterstützt. Aufgrund der Profitabilität des

Geschäftsmodells, des organischen und anorganischen Wachstums-potenzials und der

eher konservativen Finanzierungsstrategie ist von einem weiteren ertragreichen

Wachstum der PORR-Gruppe auszugehen.



5,50%-PORR-Hybridanleihe mit unbefristeter Laufzeit und erster

Kündigungsmöglichkeit zum 06.02.2022

Die im Februar 2017 emittierte Hybridanleihe der PORR AG ist mit einem Zinskupon

von 5,50% p.a. (Zinstermin jährlich 06.02.) ausgestattet und hat eine

unbefristete Laufzeit. Im Rahmen der Anleiheemission wurden insgesamt 125 Mio.

Euro platziert. Erster Rückzahlungstermin ist der 06.02.2022 zu einem

Rückzahlungskurs von 100,0% des Nennwertes. Ab dem 06.02.2022 ist die Anleihe

variabel verzinst (5-Jahres ISDAFIX2 Swapsatz zzgl. Zinsaufschlag von 10,312%

p.a.). Die Hybridanleihe ist aufgrund definierter Bedingungen für die

Zinszahlungen, deren Eintritt von der PORR AG bewirkt bzw. verhindert werden

können, als Eigenkapital-Instrument einzustufen. Die Anleihe ist nachrangig

gegenüber allen anderen bestehenden und zukünftigen nicht nachrangigen

Verbindlichkeiten der Emittentin.



Fazit: Durchschnittlich attraktive Bewertung

Die PORR-Gruppe konnte in den letzten Jahren die Ertragskraft sukzessive

steigern und hat sich mit der Abspaltung der Developer-Aktivitäten in 2014 als

Pure-Play-Baukonzern positioniert. Mit den Mitteln aus der im Februar 2017

begebenen Hybridanleihe wird PORR die weitere Wachstumsstrategie als aktiver und

ertragreicher Konsolidierer im Bausektor fortsetzen können. Aufgrund der

deutlich steigenden Verzinsung ab dem Jahr 2022 ist bei planstabiler Entwicklung

von einer vorzeitigen Kündigung der Anleihe zum erstmöglichen Termin auszugehen.



Aufgrund des profitablen Wachstumspotenzials sowie der positiven

Ergebnisentwicklung, aber der eher geringen, jedoch branchentypischen

Eigenkapitalquote von etwa 18% und der unterdurchschnittlichen Rendite der

Hybridanleihe von 4,59% p.a. (auf Kursbasis 103,64% am 27.02.2017 bei Berechnung

bis zum ersten Rückzahlungstermin am 06.02.2022) bewerten wir die

5,50%-PORR-Hybridanleihe als "durchschnittlich attraktiv" (3 von 5 möglichen

Sternen).



Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und

Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses

Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle

Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im

Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf

den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten

Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet

seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der

Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte

eine Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil. Für das Jahr 2016 erhalten die

Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS am 24.03.2017 eine Ausschüttung

von 2,17 Euro je Fondsanteil. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4%

p.a. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des

Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre.

Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes

2016 als Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche

Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.



Hinweise zur Beachtung

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung

von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen

Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher

unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze

oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese

ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und

enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht

hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner

keinen Rat oder Empfehlung dar. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit

Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals,

verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend

persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und

Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf

diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und

Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an

verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden

sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung

entsprechend beraten. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist in dem im

Artikel genannten Wertpapier zum Zeitpunkt des Publikmachens des Artikels

investiert. Die KFM Deutsche Mittelstand AG, der Ersteller oder an der

Erstellung mitwirkende Personen halten Anteile am Deutschen Mittelstandsanleihen

FONDS. Aus Veränderungen des Anleihekurses kann sich ein wirtschaftlicher

Vorteil für die KFM Deutsche Mittelstand AG, den Ersteller oder an der

Erstellung mitwirkende Personen ergeben. Vor Abschluss eines in dieser

Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und

produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche

produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen

Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und

ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage

für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der

