Ende März wird RWE (WKN:703712) ihre neue Dividendenpolitik vorstellen. Nach der erneuten Nullrunde für 2016 fragen sich viele Aktionäre derzeit ungeduldig, was wohl die Zukunft bringt. Über eine Analyse der Bilanz und der Gewinnaussichten können wir uns der Antwort nähern. Hier ist, was wir jetzt schon darüber wissen können.

Darum hält RWE ihr Geld zusammen

Irgendwie ergibt es ja schon Sinn. Letztes Jahr im Oktober gab es eine Kapitalerhöhung für die Tochter Innogy (WKN:A2AADD) und beim gleichzeitigen Börsengang wurden 2,6 Milliarden Euro in die Kassen von RWE gespült. Jetzt genau dieses Geld einfach an die Aktionäre weiterzureichen wäre wenig konsequent. Schließlich ...

