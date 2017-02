Bad Marienberg - Die staatlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) in Deutschland haben zwischen den Jahren 2005 und 2015 nominell um 50 Prozent zugenommen, so das ZEW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Im Jahr 2015 gaben Bund und Länder zusammen 25,08 Milliarden Euro für die Finanzierung von FuE in Wissenschaft und Unternehmen aus.

