Düsseldorf - In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zur PORR-Hybrid-Anleihe 2017 (ISIN XS1555774014/ WKN A19CTJ) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "durchschnittlich attraktiv" (drei von fünf möglichen Sternen) einzuschätzen.Die PORR-Gruppe sei eines der führenden Bauunternehmen in Europa mit Sitz in Wien. Die Gruppe beschäftige circa 15.000 Mitarbeiter (30.09.2016) und erbringe eine Produktionsleistung von rund 3,5 Mrd. Euro (Geschäftsjahr 2015). Das Leistungsspektrum der PORR-Gruppe umfasse vom Wohnbau bis hin zu komplexen Infrastrukturprojekten alle Bereiche der Bauwirtschaft. Die Kernkompetenz sehe das Unternehmen im Tunnel-, Bahn- und Grundbau. Heimmärkte der Gruppe seien Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen und Tschechien, in denen über 80% der Produktionsleistung erbracht würden. Zudem expandiere die PORR-Gruppe in internationale Märkte sowohl in Europa als auch im Nahen Osten, insbesondere im Rahmen von Infrastrukturprojekten.

