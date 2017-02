Berlin - GAM gab heute einen hochrangigen Neuzugang bekannt, der die Aktienkompetenz der Gruppe stärken wird: Matthew Beesley wurde zum Head of Equities ernannt, so GAM in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Matthew Beesley, ehemals Head of Global Equities bei Henderson, wird mit allen Aktienteams von GAM an der Optimierung von Performance und Risikomanagement arbeiten. Dabei wird er die Beziehungen zu Sales, Marketing und Operations intensivieren und auch den Austausch von Informationen über die Teams hinweg fördern. Matthew Beesley verfügt über 19 Jahre Anlageerfahrung. Er tritt seine neue Stelle am 6. März 2017 in London an.

