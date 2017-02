Die mutmaßlichen Attentäterinnen, die den Halbbruder von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un mit einem Gift ermordet haben sollen, droht die Hinrichtung. Südkorea beschuldigt Nordkorea, der Drahtzieher des Mordes zu sein.

Wegen der Ermordung des Halbbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un droht den beiden mutmaßlichen Attentäterinnen die Hinrichtung. Die Justiz in Malaysia kündigte am Dienstag an, gegen die Frauen aus Vietnam und Indonesien Mordanklage zu erheben. Darauf steht in dem südostasiatischen Land die Todesstrafe. Die zwei Frauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...