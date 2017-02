Wie erwartet scheiterte der Zuckerpreis an einer vom Hoch im September fallenden Gerade erneut. Er beendete seine in den letzten Wochen gesehene, zur Seite verlaufende Tendenz mit dem Unterschreiten der bisherigen Tiefs um 20 US-Cents. Die Konsequenz mehrerer Tage mit deutlichen Verlusten!

Seit Anfang dieses Jahres befand sich der Zuckerpreis in einer zwischen 19,90 und 21,50 US-Cents zur Seite laufenden Tendenz, die durch eine vom Hoch bei 24,19 US-Cents von September letzten Jahres fallenden Gerade nach oben begrenzt wurde. Diese Gerade erwies sich auch in der vergangenen Woche zum wiederholten Mal als Widerstand, diesmal mit entsprechenden Folgen. Nach dem Scheitern an der Hürde um 21 US-Cents taumelte der Zuckerpreis mit hohen Tagesverlusten abwärts und verließ die bisherige ...

