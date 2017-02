Berlin (ots) -



Erfahrener Procter&Gamble-Manager und ehemaliger Leiter des deutschen Innovationsstandorts des US-Start-ups Harry's treibt ab sofort den Ausbau der Marktführerschaft von kaufDA und MeinProspekt voran



Frederic Handt ist neuer Managing Director von Bonial Deutschland und verantwortet in dieser Funktion das Deutschland-Geschäft mit den führenden Marken kaufDA (www.kaufda.de), MeinProspekt (www.meinprospekt.de) und Bonial Services. Handt wird die Umsetzung der strategischen Richtung sowie den Ausbau der Marktführerschaft des Unternehmens, das Teil der Axel Springer SE ist, vorantreiben.



Frederic Handt, 43, hat vor seinem Engagement bei Bonial.com zahlreiche leitende Funktionen im deutschen und internationalen Konsumgütermarketing ausgeübt. Er war für das hochinnovative New Yorker E-Commerce-Unternehmen Harry's als Geschäftsführer des Entwicklungs- und Produktionsstandorts Deutschland tätig. Zuvor hatte Handt acht Jahre lang bei Procter & Gamble an der Schnittstelle zum Einzelhandel in den USA, Japan und Deutschland unterschiedliche Führungspositionen inne, zuletzt im Geschäftsbereich Global Customer Innovation und Shopper Marketing. Frederic Handt hat einen Abschluss der ältesten privaten Wirtschaftsuniversität in Deutschland, der EBS in Oestrich-Winkel im Rheingau.



Christan Gaiser, CEO und Gründer von Bonial.com: "Frederic Handt bringt langjährige Handels- und Markenexpertise mit und kommt aus einer innovationsgetriebenen Branche. Uns freut sehr, dass wir mit ihm eine international erfahrene Führungspersönlichkeit für den wichtigen deutschen Markt gewinnen konnten. Sein umfangreiches Know-how wird uns helfen, unsere Position als Marktführer und Pionier für handelsrelevante Technologien weiter zu stärken."



Frederic Handt, Managing Director Bonial Deutschland: "Die Leitung von Bonial Deutschland ist eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Unsere hochwertigen Produkte und besten digitalen Services haben nicht nur eine enorme Reichweite, sondern sind integraler Bestandteil der Mobile-Strategie von führenden stationären Händlern. kaufDA und MeinProspekt setzen seit Jahren den Standard im Bereich standortbezogener Dienste und liefern wichtige Impulse in der digitalen Transformation der Handels- und Markenwelt. In diesem stark wachsenden Markt werden wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden mit maßgeschneiderten Strategien vorantreiben."



Über Bonial.com



Bonial.com ist die führende, weltweit agierende standortbezogene Shopping-Plattform und wird ergänzt durch ein Portfolio von Marken und Produkten. Diese verbinden monatlich 25 Millionen Shopper mit ihren Lieblings-Geschäften und Markenwelten vor Ort. Unsere Marken begleiten alle Phasen des Einkaufszyklus: Angebote entdecken, Lieblingshändlern folgen, Einkaufslisten erstellen und schließlich der Besuch im Geschäft. Mehr als 5.200 Einzelhändler und Markenhersteller setzen auf unsere Services, um ihre Angebote und Produkte zu bewerben - und erreichen die richtige Zielgruppe bei hohem ROI.



