Cham - Der Spezialpapier-Hersteller Cham Paper Group hat 2016 erstmals seit Jahren wieder mehr Umsatz erzielt und die Rentabilität markant verbessert. Das eigene Profitabilitätsziel wurde dabei erreicht.

Der Umsatz stieg 2016 um etwa 2% auf rund 198 Mio CHF, wie die Gesellschaft am Dienstag auf der Basis noch nicht revidierter Zahlen mitteilte. In den letzten Jahren hatte das Unternehmen stets rückläufige Verkaufszahlen vermelden müssen. So hatte der Umsatz 2010 noch 340 Mio CHF betragen. Ein Grund dafür den Schrumpfungsprozess waren Restrukturierungen, Produktionsverlagerungen und Sortimentsanpassungen.

In der Folge war auch die Profitabilität unter Druck geraten, phasenweise schrieb das Unternehmen rote Zahlen. Für das Jahr 2016 stellt das Management nun einen Betriebsgewinn von rund 10 Mio CHF ...

