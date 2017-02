Frankfurt - In Zeiten niedriger Zinsen wird es immer schwieriger, eine auskömmliche Rendite zu erzielen, so die Universal-Investment-GmbH in der aktuellen ChampionsNews-Ausgabe.Sergej Crasovschi, Gründer und Geschäftsführer der Investmentboutique Portfolio Advice, gehe mit der Beratung des Absolute Return Multi Premium Fonds (ISIN DE000A2AGM18/ WKN A2AGM1, ISIN DE000A2AGM26/ WKN A2AGM2) daher einen anderen Weg, um für den Investor einen Mehrwert zu erzielen. Im Gespräch mit ChampionsNews berichte Crasovschi, warum der Einsatz von Derivaten in Verbindung mit einem Investmentansatz, der unabhängig von Markt-Timing und Prognosen sei, gerade im aktuellen Marktumfeld Vorteile biete.

Den vollständigen Artikel lesen ...