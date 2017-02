Der bisherige Verlauf am Vormittag zeigt weder Verkaufs- noch Kaufneigung im Markt an. Die Börsianer warten auf die Rede des US-Präsidenten Trump. Erholungen wurden jedoch intraday bislang abgewehrt und eine leicht freundliche Eröffnung verkauft. So testet der DAX am Vormittag die 11.800er-Marke, ohne sich bislang deutlich von dieser ablösen zu können. Damit steigt jedoch das Risiko eines Breaks ...

