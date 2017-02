Jochen Kauper vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR blickt derzeit eher mit Skepsis auf BYD. Das liegt aber vor allem an der Charttechnik. "Die Aktie hat mir in den letzten Wochen und Monaten schon etwas Kopfzerbrechen bereitet", so Kauper. Vieles hängt seiner Meinung nach an der 200-Tage-Linie. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht Kauper außerdem auf die Aktien von Volkswagen, Geely, Grammer, Leoni und SLM Solutions ein. Die komplette Sendung finden Sie hier.