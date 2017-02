Zürich (ots) - PwC Schweiz und Lobster Ink haben heute den Beginn

einer gemeinsamen Geschäftsbeziehung bekannt gegeben. Durch die

Kombination des umfassenden Branchenwissens von PwC mit der

Multimedia- Ausbildungsplattform von Lobster Ink werden im Rahmen der

Partnerschaft verschiedene neue Studiengänge für

Hospitality-Mitarbeitende und -Führungskräfte geschaffen. Die

Studiengänge werden in 120 Ländern angeboten und betreffen 90

Nationalitäten. PwC und Lobster Ink werden zusammen

Ausbildungsunterlagen erarbeiten, die optimal auf die heutigen

digitalen Lernpräferenzen abgestimmt sind.



Heute hat PwC Schweiz den Beginn einer gemeinsamen

Geschäftsbeziehung mit Lobster Ink bekannt gegeben. Lobster Ink

betreibt die weltweit führende Onlineausbildungsplattform für die

Hospitality-Branche. Die aktuell über 150'000

Hospitality-Mitarbeitenden und -Führungskräfte in 120 Ländern werden

internationale Standards, Kompetenzen und Produktwissen gelehrt.



Durch die Anwendung zeitgenössischer Lernmethoden bis hin zu

Videoinhalten, die auf entsprechende Geräte gestreamt werden können,

funktioniert Lobster Ink sowohl als Content-Delivery-System als auch

als Ergänzung zur traditionellen Ausbildung im Klassenzimmer. Die

Plattform bietet ebenfalls unschätzbare Einblicke und Unterstützung

für Führungskräfte in Form eines vereinfachten Berichtsrahmens, mit

dem Echtzeitanalysen durchgeführt werden können.



Gemäss Dale den Dulk, Chief Executive Officer von Lobster

International, nehmen «multinationale Organisationen vermehrt die

Hilfe ihrer Beratungspartner in Anspruch, um durch die Bereitstellung

von hochwertigen Ausbildungsinhalten die operative Effizienz zu

verbessern und Risiken zu vermindern. Unter der Leitung von PwC

können wir nun unsere Erfahrung im Bereich Entwicklung und

Bereitstellung von ansprechenden Ausbildungsunterlagen anwenden, um

dieser Herausforderung zu begegnen.»



Nicolas Mayer, Partner, Industry Leader Lodging & Tourism Clients

bei PwC Schweiz, fügt hinzu: «Ich bin von dieser Zusammenarbeit

begeistert. Durch die Kombination der Lernmethode und Plattform von

Lobster Ink mit unserem Branchenwissen können wir den Kunden sowie

der Hospitality-Branche insgesamt dabei helfen, im Rahmen einer

intuitiven und innovativen Anwendungsmethode unternehmenskritische

Schulungs- und Ausbildungsinhalte für eine grosse Anzahl

Teammitglieder und Führungspersonen bereitzustellen, die optimal auf

die heutigen digitalen Lernpräferenzen abgestimmt sind.»



Originaltext: PwC

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008191

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008191.rss2



Kontakt:

Nicolas Mayer, Industry Leader Lodging & Tourism Clients, PwC

Switzerland

http://ch.linkedin.com/in/nicolasmayerpwc

nicolas.mayer@ch.pwc.com



Claudia Sauter, Head of PR & Communications, PwC Switzerland

http://ch.linkedin.com/in/claudiasauter

claudia.sauter@ch.pwc.com



Dale den Dulk, Chief Executive Officer, Lobster International

dale.dendulk@lobsterink.com



Gerard du Plessis, Global Head of Marketing, Lobster International

gerard.duplessis@lobsterink.com