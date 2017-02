Zürich (ots) -



Die Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie)

konnte sich 2016 nach einem sehr schwierigen Vorjahr einigermassen

auffangen. Die Auftragseingänge nahmen gegenüber 2015 um +9,5 Prozent

zu. Die Umsätze reduzierten sich übers ganze Jahr betrachtet zwar

nochmals um -1,8 Prozent, allerdings setzte im vierten Quartal 2016

auch hier eine Trendwende ein. Die Güterexporte erreichten das

Vorjahresniveau (+0,1%), womit der negative Trend gestoppt werden

konnte. Hingegen besteht in den Betrieben eine beunruhigende

Ertragslage. Fast ein Viertel (23%) der MEM-Firmen haben 2016 auf

Stufe EBIT mit einem Verlust abgeschlossen. Im Jahr 2014 sind es

lediglich 7 Prozent der Betriebe gewesen. Dies zeigt deutlich, dass

die Frankenstärke für sehr viele Unternehmen noch nicht überwunden

ist. Entsprechend dürfte sich der beschleunigte Strukturwandel

fortsetzen, zumal 46 Prozent der Industriebetriebe aktuell erwägen,

in den nächsten drei Jahren Verlagerungen ins Ausland durchzuführen.

Wie sich die Lage der MEM-Industrie weiter entwickeln wird, hängt

stark von den Wechselkursen und vom Konjunkturverlauf in den

wichtigsten Märkten ab.



Nachdem die Auftragseingänge in der Schweizer MEM-Industrie im

zweiten und dritten Quartal 2016 im Vergleich zu den

Vorjahresperioden noch kräftig angestiegen waren, stagnierten sie im

vierten Quartal auf Vorjahresniveau (+0,2%). Über das gesamte Jahr

2016 betrachtet, nahmen die Auftragseingänge gegenüber 2015 um +9,5

Prozent zu. Auch die Umsätze stiegen im vierten Quartal 2016 im

Vergleich zur Vorjahresperiode erstmals leicht an (+2,7%). Das gilt

sowohl für Grossfirmen wie auch für KMU. Insgesamt reduzierten sich

jedoch die Umsätze im vergangenen Jahr um -1,8 Prozent. Die

Kapazitätsauslastung erreichte 2016 im Schnitt 86 Prozent, was dem

langjährigen Mittelwert (86,3%) entspricht.



Exportrückgang gestoppt



Die Güterausfuhren der MEM-Industrie erreichten 2016 das

Vorjahresniveau (+0,1%) und totalisierten einen Wert von 63,3

Milliarden Franken. Damit konnte der negative Trend bei den Exporten

gestoppt werden. Diese Entwicklung gründet auf den Exportzuwächsen in

den Warengruppen Präzisionsinstrumente (+3,8%), Metalle (+2,7%) und

Elektrotechnik/Elektronik (+1,6%). Hingegen reduzierten sich die

Güterexporte im Maschinenbau, welche volumenmässig den grössten

Anteil ausmachen, nochmals um -0,8 Prozent. Die wichtigsten

Absatzregionen entwickelten sich unterschiedlich. Erfreulich ist,

dass sich die Ausfuhren in die EU, dem mit einem Exportanteil von

59,3 Prozent mit Abstand wichtigsten Absatzmarkt, um +2,8 Prozent

erhöhten. Bereits das siebte Jahr in Folge setzte sich das

Exportwachstum in die USA fort (+2,1%). Hingegen gingen die Ausfuhren

nach Asien um -5,4% deutlich zurück.



Nach einem sehr schwierigen Jahr 2015 konnte sich die

MEM-Industrie im vergangenen Jahr bei den Auftragseingängen und den

Exporten wieder auffangen. Auch bei den Umsätzen setzte im vierten

Quartal 2016 die Trendwende ein. Bezüglich des künftigen

Bestellungseinganges haben sich Zukunftserwartungen der Unternehmer

sowohl bei den Grossunternehmen wie auch bei den KMU im vergangenen

Jahr laufend verbessert. Gemäss der jüngsten Swissmem-Befragung

rechnen 49 Prozent der Unternehmer für das Jahr 2017 mit zunehmenden

Aufträgen aus dem Ausland. Lediglich 14 Prozent befürchten einen

Rückgang. Dieser vorsichtige Optimismus wird sowohl von Grossfirmen

wie auch von KMU geteilt.



Beunruhigende Margensituation



Ein anderes Bild zeigen die Ergebnisse einer zu Beginn dieses

Jahres durchgeführten Swissmem-Umfrage zur Ertragslage in den

Unternehmen: Fast ein Viertel (23%) der Firmen befanden sich 2016 auf

Stufe EBIT in der Verlustzone. Ein Drittel (34%) der Betriebe

erreichten 2016 wohl eine positive, aber letztlich unbefriedigende

EBIT-Marge von weniger als fünf Prozent. Im Vergleich dazu befanden

sich 2014 nur sieben Prozent der Unternehmen in der Verlustzone und

23 Prozent zwischen null und fünf Prozent EBIT-Marge.

Kleinunternehmen sind im Vergleich etwas stärker betroffen, wobei der

Unterschied zu den Mittel- und Grossfirmen nicht ausgeprägt ist.

«Diese Zahlen sind beunruhigend», sagt Swissmem-Präsident Hans Hess.

«Unter dem Strich konnten 57 Prozent der Unternehmen zwei Jahre nach

der Aufhebung des Euro-Mindestkurses keine oder nur ungenügende

Margen erwirtschaften, die sie in die Zukunft investieren könnten.»

Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass der Frankenschock für sehr

viele Unternehmen, insbesondere KMU, noch nicht überwunden ist.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich der Schweizer Franken in den

letzten Monaten gegenüber dem Euro kontinuierlich aufgewertet hat.



Strukturwandel setzt sich fort



Die schwierige Lage der MEM-Firmen wirkt sich auch auf die Anzahl

der Beschäftigten aus. Per Ende 2016 arbeiteten 317'600

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der MEM-Industrie. Somit gingen

in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 12'600 Stellen verloren.

Immerhin steigt die Anzahl der publizierten Stellenangebote der

Swissmem-Mitgliedfirmen seit Anfang 2016 wieder an.



Der beschleunigte Strukturwandel dürfte sich jedoch auch 2017

fortsetzen. Gemäss dem noch unveröffentlichten «Swiss Manufacturing

Survey» des Instituts für Technologiemanagement der Universität St.

Gallen erwägen 46 Prozent der Industriebetriebe, in den nächsten drei

Jahren Verlagerungen ins Ausland durchzuführen. Der wichtigste Grund

dafür ist die Reduktion von Produktionskosten. Neben Produkt- und

Prozessinnovationen ist dies für die Firmen der einzige Weg, um die

Profitabilität in der Schweiz zu erhöhen. Das deckt sich mit der

Einschätzung der Befragten, welche Jobs betroffen sein werden. Sie

rechnen damit, dass Stellen in der Produktion ab- und jene in den

Bereichen Forschung, Entwicklung sowie im Projektmanagement zunehmen

werden.



Bessere Rahmenbedingungen dringender denn je



Wie sich die Lage der MEM-Branche 2017 weiter entwickeln wird,

hängt stark von den Wechselkursen - insbesondere zum Euro - und vom

Konjunkturverlauf in den wichtigsten Märkten ab. Kurzfristig könnte

nur ein gegenüber dem Euro schwächerer Franken die schwierige

Ertragslage in vielen Betrieben entspannen. Mittel- und langfristig

vermögen Prozess- und Produktinnovationen die Branche auf einen

nachhaltigen Wachstumskurs zu bringen. Dafür müssen aber die

Unternehmen erst wieder ausreichende Margen erwirtschaften können.



Die Politik könnte die Industrie in der Schweiz nachhaltig

fördern, wenn sie tatkräftig die wirtschaftspolitischen

Rahmenbedingungen verbessern würde. Konkret brauchen die Unternehmen

Entlastung bei den Kosten. Diesbezüglich ist derzeit wenig sichtbar:



- Die Ablehnung der USR III, wovon insbesondere auch die

innovationsstarken KMU der MEM-Industrie profitiert hätten, ist

eine verpasste Chance. Swissmem begrüsst es, dass der Bundesrat

rasch eine angepasste Steuerreform verlegen will. Auch bei

dieser Neuauflage muss die erste Priorität darin liegen, den

Standort Schweiz zu stärken und die Unternehmensbesteuerung auf

einem international wettbewerbsfähigen Niveau zu halten.

- Die «Energiestrategie 2050» verursacht neue Kosten, ohne dass

sie die Versorgungssicherheit im Winter gewährleistet.

Entsprechend lehnt Swissmem das neue Energiegesetz ab, das am

21. Mai 2017 zur Abstimmung kommt.

- Die Sanierung der Altersvorsorge mit dem Paket «Altersvorsorge

2020» ist wichtig und dringend. Für die Industrie ist aber

entscheidend, dass das Parlament eine Lösung findet, welche

keine erheblichen Zusatzkosten für die Unternehmen bringt.



Nicht zuletzt beeinträchtigen auch die weiterhin bestehenden

Unsicherheiten bezüglich dem künftigen Verhältnis zur EU das

Investitionsklima in der Schweiz. Es ist Zeit, dass nun

innenpolitisch Ruhe einkehrt. Aus diesem Grund lehnt Swissmem die

RASA-Initiative ab und spricht sich auch gegen das MEI-Referendum

aus. Die Behörden und die Wirtschaft müssen dafür sorgen, dass die

vom Parlament beschlossene MEI-Umsetzung die Zuwanderung mit

geeigneten Massnahmen steuert und das inländische Fachkräftepotenzial

bestmöglich ausgeschöpft wird.



