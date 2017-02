Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100053245 heruntergeladen

werden -



Swissmem lanciert die Fachkräfteplattform www.find-your-future.ch.

Ziel ist es, das inländische Fachkräftepotenzial möglichst

auszuschöpfen sowie Aus- und Weiterbildungen in der Branche zu

fördern. Die Plattform hilft Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, den

passenden Bildungsgang zu finden und vermittelt Lehrstellen sowie

Jobs in der MEM-Branche.



Qualifizierte Fachkräfte sind die wichtigste Ressource für die

Unternehmen der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie

(MEM-Industrie). Aktuelle Herausforderungen bei der Rekrutierung sind

die demografische Entwicklung und der sich erschwerende Zuzug von

ausländischen Fachkräften. Swissmem hat deshalb eine spezifische

Fachkräftestrategie entwickelt. Diese sieht vor, das Engagement in

der Nachwuchsförderung und im Bildungsbereich zu erhöhen. Swissmem

will zudem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern und die

Potenziale von älteren Mitarbeiter bestmöglich nutzen.



Passende Ausbildungen für die Arbeitswelt von morgen



Als zentrale Umsetzungsmassnahme gegen den Fachkräftemangel hat

Swissmem eine Karriereplattform realisiert. Find-your-future.ch

informiert über berufliche Einstiegsmöglichkeiten in der

MEM-Industrie und hilft Arbeitnehmerinnen sowie Arbeitnehmern, das

passende Aus- und Weiterbildungsangebot zu finden. Gleichzeitig

bietet die Plattform Inspiration und Unterstützung für die Planung

der persönlichen beruflichen Laufbahn. Ergänzend zu den

Bildungsmöglichkeiten listet find-your-future.ch Lehrstellen sowie

Jobangebote in der MEM-Branche auf und stellt Kontakte zu den

Unternehmen der Branche her. Die Plattform hilft auf diese Weise, das

Fachkräftepotenzial arbeitsmarktorientiert auszuschöpfen.



MEM-Branche nimmt gesellschaftliche Verantwortung war



Mit über 20'000 Lernenden ist die MEM-Industrie eine der grössten

Ausbildungsbranchen der Schweiz. Für Hans Hess, Präsident Swissmem,

ist die neue Karriere-Plattform ein zusätzlicher Tatbeweis, dass die

Branche ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt: «Ich freue

mich, dass wir mit dieser neuen Dienstleistung Jugendliche und auch

ältere Mitarbeitende auf ihrem beruflichen Weg unterstützen können.

Mit unseren Engagements zeigen wir, dass für uns das bestmögliche

Ausschöpfen des inländischen Fachkräftepotenzials oberste Priorität

hat.»



Ergänzender Fachkräfteblog für Unternehmen



Um den Wandel zu begleiten, hat Swissmem bereits im vergangenen

Jahr einen Fachkräfteblog lanciert. Im Gegensatz zur

Karriereplattform, welche auf den Arbeitsmarkt gerichtet ist, wendet

sich der Fachkräfteblog primär an das Management und die

Personalverantwortlichen. Er vermittelt Konzepte und Best Practices

aus den Schwerpunktbereichen der Swissmem-Fachkräftestrategie,

fördert den Wissensaustausch und bietet Hilfestellung für die

unternehmerische Praxis. Der Fachkräfteblog ist unter der

Internetadresse www.swissmem.ch/fachkraefte abrufbar.



Originaltext: Swissmem

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053245

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100053245.rss2



Kontakt:

Ivo Zimmermann, Leiter Kommunikation

Tel. +41 44 384 48 50 / Mobile +41 79 580 04 84

E-Mail i.zimmermann@swissmem.ch



Philippe Cordonier, Responsable Suisse romande

Tel. +41 21 613 35 85 / Mobile +41 79 644 46 77

E-Mail p.cordonier@swissmem.ch