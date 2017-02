Wien - Börsengehandelte Indexfonds boomen: In Deutschland fließt mittlerweile mehr Geld in Exchange Traded Funds (ETFs) als in aktiv gemanagte Portfolios, zeigt eine Absatzstatistik von Morningstar für 2016, so die Experten von "FONDS professionell".Der aktuelle ETF-Boom sei jedoch nahezu ausschließlich auf das auch bei Anlegern um sich greifende "Lemminge-Verhalten" zurückzuführen, sage André Kunze, Geschäftsführender Gesellschafter der Prometheus Vermögensmanagement GmbH. "Anleger setzen bei der Geldanlage zunehmend auf die gleichen Pferde", so Kunze.

