Die Billigfluggesellschaft Ryanair greift die Lufthansa an ihrem Heimatdrehkreuz Frankfurt immer stärker an. 24 neue Verbindungen sollen mit sieben neuen Flugzeugen ab dem Winter 2017 vom Flughafen am Main aus starten.

Der Billigflieger Ryanair will im kommenden Winter sieben Flugzeuge am Frankfurter Flughafen stationieren. "Mit dem Winterflugplan 2017/18 wird Ryanair ab Frankfurt am Main 20 neue Routen und damit mehr als 2,3 Millionen ...

