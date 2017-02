Die Wall Street hangelt sich von einem Rekord zum nächsten. Gleichzeitig nehmen die Zuwächse aber immer homöopathischere Größenordnungen an. Angesichts der kaum noch messbaren Dynamik sind Trendaussagen vor Handelsbeginn schwierig. Vorbörslich deutet der Aktienterminmarkt auf einen weitgehend unveränderten Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Dies war am Vortag zu dieser Zeit ebenso, doch dann raffte sich der Dow-Jones-index zum zwölften Rekordhoch auf Schlusskursbasis in Folge auf. Dafür reichte allerdings ein Aufschlag von wenigen Punkten. Es ist für den Dow die längste Gewinnserie seit Januar 1987.

Ob die Dynamik in nächster Zeit wieder zunehmen wird, liegt einzig an einer Person: US-Präsident Donald Trump wird am Dienstag nach Börsenschluss (Mittwoch 3.00 Uhr MEZ) vor dem Kongress über seine Haushaltspläne Rede und Antwort stehen. Vorbörslich wird er sich allerdings im US-Fernsehen in einem Interview äußern. Ob er da bereits Einzelheiten seiner Fiskal- und Wirtschaftspolitik preisgeben wird, kann nicht vorhergesagt werden. "Ob die aktuellen Trends Bestand haben werden oder nicht, hängt sehr wahrscheinlich am Auftritt Trumps heute Abend", sagt Analystin Kathleen Brooks von City Index. Daran dürften auch zahlreiche zur Veröffentlichung anstehende Konjunkturdaten und Reden von US-Notenbankvertretern nichts ändern.

