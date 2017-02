Die Toshiba Corporation (TOKYO:6502) hat heute die Veröffentlichung der englischsprachigen Ausgabe des "Toshiba Storage Electronic Devices Solutions Company Environmental Report 2016", ihrem Jahresbericht über Umweltpolitik, Maßnahmen und Aktivitäten, bekannt gegeben.

Der Bericht für 2016 umfasst Aktivitäten im Geschäftsjahr 2015, darunter Bemühungen zur Eindämmung der Umweltbelastungen und Treibhausgasemissionen in Produktionsprozessen und zur Entwicklung von Halbleiter- und Speichergeräten, die eine effiziente Energienutzung fördern. Des Weiteren dokumentiert der Bericht die proaktive Umweltkommunikation an den Produktionsstandorten.

Die Einleitung des Berichts bietet einen visuellen Überblick über die Palette der wesentlichen Produkte der Toshiba Storage Electronic Devices Solutions Company und wie diese zum Energiesparen in der fortschrittlichen sozialen Infrastruktur von heute beitragen.

Dieser Bericht wurde in Form einer Broschüre veröffentlicht und ist zudem online verfügbar unter:

http://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/company/environmental-activities/documents.html

Die Toshiba Storage Electronic Devices Solutions Company strebt danach, ihren Beitrag zur Sicherheit der Gesellschaft, zur Bereicherung der Wertschöpfung und zur Eindämmung von negativen Umwelteinflüssen zu leisten, geleitet von Toshibas Environmental Vision 2050, die den Weg zu einem reicheren Leben in Harmonie mit der Erde zeigt.

Über Toshiba

Die Toshiba Corporation wurde 1875 in Tokio gegründet und ist ein Fortune Global 500-Unternehmen, das mithilfe innovativer Technologien in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Speicher zu einer besseren Welt und besseren Lebensbedingungen beiträgt. Getreu der Philosophie "Committed to People, Committed to the Future" (Für die Menschen, für die Zukunft) fördert Toshiba das operative Geschäft durch ein weltweites Netzwerk von 551 konsolidierten Unternehmen, die 188.000 Mitarbeiter beschäftigen und Jahresumsätze von über 5,6 Billionen Yen (50 Milliarden US-Dollar; Stand 31. März 2016) generieren.

Erfahren Sie mehr über Toshiba auf www.toshiba.co.jp/index.htm

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170228005946/de/

Contacts:

Toshiba Corporation

Storage Electronic Devices Solutions Company

Koichi Tanaka Kota Yamaji, +81-3-3457-3576

Public Relations Investor Relations Group (Geschäftsbereich Öffentlichkeitsarbeit und Anlegerpflege)

Business Planning Division (Abteilung Geschäftsplanung)

semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp