Während die Rendite der Bundesschatzanweisungen immer tiefer in den Keller fällt, steht weiterhin die Null auf dem Kupon. In der Regel richtet sich der Kupon nach dem aktuellen Marktzins, hier wurde die Regel aber außer Kraft gesetzt. Der Bund wolle keinen negativen Kupon auf seinen Papieren, heißt es aus dem Hause der Finanzagentur. Damit gibt es weiterhin die Möglichkeit, die Verzinsung über den Preis zu steuern, der bei den jüngsten Schätzen mit einer Laufzeit bis März 2019 bei durchschnittlich 101,89 Prozent liegt. Finanzminister Wolfgang Schäuble dürfte sich freuen, muss er doch in zwei Jahren nur 100 Prozent zurückzahlen.

February 28, 2017

