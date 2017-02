Im österreichisch-schweizerischen Grenzgebiet in Tirol entsteht bis 2020 ein insgesamt 460 Mio. Euro teures Flusskraftwerk. Die Gemeinschaftskraftwerk Inn GmbH hat nun ein Konsortium rund um die Strabag mit den Vortriebsarbeiten am Triebwasserweg Maria Stein in Pfunds beauftragt. Die Teilauftragssumme werde nicht genannt, ...

