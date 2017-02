BARCELONA (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon will sich nach der geplatzten Wolfspeed-Übernahme in den USA weiter nach Möglichkeiten für Wachstum umsehen. Das Dax -Unternehmen prüfe, ob es andere Alternativen zur Stärkung der Firma gebe, sagte Vertriebsvorstand Helmut Gassel am Rande der Mobilfunkmesse in Barcelona am Dienstag der Nachrichtenagentur Bloomberg.

US-Aufseher hatten den Wolfspeed-Verkauf wegen Sicherheitsbedenken untersagt. Es sei klar, dass die US-Behörden geplante Übernahmen auch weiter sorgfältig in Augenschein nähmen, aber "es wäre falsch zu sagen, dass man in den USA keine Halbleiterzukäufe mehr machen kann", sagte Gassel. Infineon hatte Wolfspeed für 850 Millionen US-Dollar übernehmen wollen, um sich bei Chips auf Basis alternativer Grundstoffe breiter aufzustellen./men/mis/fbr

