Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2015 wurden 140 500 Angebote der Jugendarbeit von Trägern der Kinder- und Jugendhilfe bundesweit durchgeführt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren dies 97 300 Veranstaltungen und Projekte (zum Beispiel Jugendfreizeiten), 23 800 gruppenbezogene Angebote (regelmäßig und auf Dauer ausgelegte Gruppentreffen) sowie 19 300 offene Angebote (zum Beispiel Jugendzentren).



Mit der neu konzipierten Statistik der Angebote der Jugendarbeit wurden 2015 erstmals auch 567 000 Personen erfasst, die ehrenamtlich an der Durchführung der Angebote pädagogisch tätig waren. Hierbei können Personen, die bei den Trägern mehrfach ehrenamtlich tätig sind, auch mehrfach erfasst sein. Laut Angaben der Träger waren diese Ehrenamtler an 84 000 Angeboten der Jugendarbeit (rund 60 % der Angebote insgesamt) beteiligt.



