28.02.2017 / 13:10

King's Bay beginnt mit helikoptergestützter VTEM Plus-Messung über dem Kupfer-Kobalt-Projekt Lynx Lake in Südost-Labrador

Vancouver, 28. Februar 2017 - King's Bay Gold Corporation (TSX.V: KBG), (FWB: KGB1), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen aus Vancouver, das unter dem Namen "King's Bay" geführt wird, freut sich, bekannt zu geben, dass Geotech Ltd. aus Aurora (Ontario) eine helikoptergestützte geophysikalische VTEM-Messung (Versatile Time Domain Electromagnetic) auf insgesamt 382 Kilometern (Luftlinie) über dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Kobalt-Projekt Lynx Lake in Südost-Labrador eingeleitet hat.

Geotech Ltd. hat King's Bay mitgeteilt, dass diese Messung voraussichtlich bis Mitte April abgeschlossen werden kann. Das VTEM-System hat eine Eindringtiefe von über 800 Metern und eine hohe räumliche Auflösung von 2 bis 3 Metern. Die Niedrigfrequenz (30 Hz) ermöglicht die Durchdringung der leitfähigen Deckschicht. Auf Grundlage der Ergebnisse der Flugmessungen unter Einsatz dieses Systems sollte die Abgrenzung von Bohrzielen möglich sein. Überdies verfügt das System über eine hohe Resistivitätsempfindlichkeit und ist daher in der Lage, auch schwache Anomalien zu erfassen.

Geotech hat weltweit Flugmessungen auf mehr als 3.000.000 Kilometern (Luftlinie) mithilfe seines firmeneigenen führenden VTEM-Systems mit nachweislichen Erfolgen in verschiedenen Lagerstätten und Muttergesteinmilieus durchgeführt.

Kevin Bottomley sagte: "Dem Unternehmen stehen spannende Zeiten bevor. Die Aufnahme der VTEM-Messung über dem Konzessionsgebiet Lynx Lake ist ein extrem wichtiger Schritt für die Abgrenzung der vorrangigen Bohrziele."

Projekt Lynx Lake

Das Kupfer-Kobalt-Konzessionsgebiet Lynx Lake besteht aus 959 Mineralclaims mit einer Grundfläche von rund 240 Quadratkilometern und befindet sich 100 Kilometer südöstlich von Happy Valley Goose Bay in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador. Historische Stichproben aus dem Konzessionsgebiet lieferten Werte von bis zu 1,39 % Cu, 0,94 % Co, 0,21 % Ni und 6,5 g/t Ag. Eine regionale niedrigauflösende Messung der magnetischen Restfelder durch die Regierung und vorläufige elektromagnetische Vermessungen, die von lokalen Prospektoren mit einem tragbaren Messgerät durchgeführt wurden, wiesen auf ausgeprägte leitfähige Strukturen unterhalb der Deckschicht hin und bieten einen Anreiz für die weitere Suche nach unterirdischer Mineralisierung. Das Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einer Drehstromleitung und dem Trans-Labrador Highway.

NI 43-101-konforme Veröffentlichung

Edward Lyons, P. Geo., hat die Erstellung der technischen Daten in dieser Pressemitteilung in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 überwacht.

Über King's Bay

Der Schwerpunkt von King's Bay liegt auf der Exploration von Kobalt und anderen Hochtechnologiemetallen in Nordamerika. Das Unternehmen ist von diesem wachstumsstarken Sektor überzeugt und wird auch in Zukunft nach zusätzlichen Konzessionsgebieten mit guten Erschließungschancen suchen und diese bewerten. King's Bay Gold Corp wird unter dem Namen King's Bay geführt.

Im Namen des Board of Directors,

Kevin Bottomley CEO, President

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Brad Hoeppner Director Tel: (604) 681-1568 E-Mail: Brad@kingsbayres.com

Zukunftsgerichtete Aussagen Sämtliche Aussagen in dieser Pressemeldung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gehören unter anderem Aussagen, wonach wir Ziele abgrenzen werden, die sich für die nähere geologische Untersuchung eignen; wonach die VTEM-Messungen bis Mitte April 2017 abgeschlossen werden können; und wonach wir auch schwach anomale Zielgebiete abgrenzen werden können. Faktoren, die das Eintreten dieser zukunftsgerichteten Aussagen verzögern oder verhindern könnten, beinhalten die Fehlinterpretation von Daten; die Beschränkungen des VTEM-Systems hinsichtlich der Abgrenzung von Zielgebieten mit hoher Genauigkeit; dass wir nicht in der Lage sind, uns das erforderliche Equipment oder Personal zu sichern; dass wir nicht in der Lage sind, ausreichende Mittel aufzubringen, um die beabsichtigten Explorationen durchzuführen oder die Fortsetzung der Betriebsaktivitäten zu gewährleisten; dass unsere Arbeiten durch das Wetter, logistische Probleme oder Gefahren verzögert oder die Explorationsarbeiten verhindert werden; dass das Equipment nicht so gut wie erwartet funktioniert; dass eine genaue Datenanalyse in der Tiefe nicht möglich ist; und dass unsere Konzessionsgebiete trotz vielversprechender Daten keine wirtschaftlich gewinnbaren Mineralisierungen enthalten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, solche Informationen zu aktualisieren, sollten sich die Bedingungen oder die Schätzungen bzw. Ansichten des Managements ändern.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen!

Sprache: Deutsch Unternehmen: King's Bay Gold Corp. Suite 1450, 789 West Pender Street BC V6C 1H Vancouver Kanada Telefon: +1 604 681 1568 E-Mail: info@KingsBayRes.com Internet: www.KingsBayRes.com ISIN: CA49579Q2099 Valorennummer: A2AN0E

Börsen: Freiverkehr in Berlin; Open Market in Frankfurt ; Canadian Venture Exchange, Toronto

