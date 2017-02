Das Wertpapier des US-amerikanischen Technologiekonzerns Cisco Systems hat sich in der vergangenen Handelswoche endlich an seine Jahreshochs aus 2007 heran arbeiten können und pausiert zu Beginn dieser Woche an dieser Stelle. Die Kursdynamik der letzten Tage könnte jedoch einen nachhaltigen Ausbruch bereithalten und weiteres Kurspotential freisetzen.

Mit einem Verlaufshoch bei 34,24 US-Dollar beendeten Marktteilnehmer die steile Aufwärtsbewegung des Cisco Systems-Aktie gegen Ende 2007 und schickten den Wert nur wenig später in einen regelrechten Sell-Off gen Süden. Hierbei fielen die Kursnotierungen bis Anfang 2009 auf ein Verlaufstief von 13,61 US-Dollar zurück, kurz darauf begann eine deutliche Erholungsbewegung zurück an die Zwischenhochs aus 2008 um 27,74 US-Dollar. Wie es das Schicksal aber so wollte, wurde die Aktie über die folgenden zwei Jahre erneut an die Tiefs aus 2009 abverkauft. An dieser Stelle drehte das Papier wieder zur Oberseite ab und erschuf hierdurch einen größeren Doppelboden. Anfang 2013 gelang sogar ein nachhaltiger Ausbruch über den bis dahin seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...