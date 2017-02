Liebe Leser,

vor wenigen Tagen erst veröffentlichte der Außenwerber sowie Onlinedienstbetreiber Ströer die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016. Der Konzern konnte ein exzellentes Jahr mit Zugewinnen in Sachen Umsatz und Gewinn vorweisen. Zurückzuführen ist der Erfolg auf die mittlerweile moderne Aufstellung des Unternehmens. So schluckte der Vermarktungsspezialist in letzter Zeit mehr und mehr Onlineportale wie beispielsweise T-Online.de oder Giga.de, um das traditionelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...