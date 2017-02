Von Christian Grimm

BERLIN/ESSEN (Dow Jones)--Der Energiekonzern Innogy will in Israel auf Startup-Jagd gehen. Dazu arbeiten die Essener ab sofort mit der israelischen Crowdfunding-Plattform OurCrowd zusammen, wie beide Unternehmen am Dienstag mitteilten.

"Diese Partnerschaft wird unsere Fähigkeiten verbessern, neue Geschäftsfelder zu finden, dort zu investieren und erfolgreich zu machen. Und dabei vor allem schnell zu sein", sagte Innogy-Chef Peter Terium. Sein Unternehmen sei auf der Suche nach Innovationen in der lebhaften israelischen Startup-Szene. Zu diesem Zweck betreibt Innogy bereits einen Außenposten in dem Land.

OurCrowd bringt Geldgeber und Grüner weltweit zusammen. Die Zusammenarbeit mit dem Versorger öffne den Unternehmen im Portfolio der Plattform einen Zugang zum europäischen Markt, meinte OurCrowd-Chef Jon Medved.

Energieerzeuger wie Innogy suchen derzeit händeringend nach neuen Geschäftsideen für die Digitalisierung der Energiewende.

