Der Chiphersteller Infineon will sich nach der geplatzten Wolfspeed-Übernahme in den USA weiter nach Möglichkeiten für Wachstum umsehen. Das Dax -Unternehmen prüfe, ob es andere Alternativen zur Stärkung der Firma gebe, sagte Vertriebsvorstand Helmut Gassel am Rande der Mobilfunkmesse in Barcelona am Dienstag der Nachrichtenagentur Bloomberg.

