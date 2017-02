Berlin (ots) - Neue interaktive Funktionen für eine effiziente Messeplanung und zur Erweiterung der Businesskontakte - Die ITB App steht ab sofort im App Store und in Google Play zum kostenlosen Download bereit



Die ITB Berlin auf dem Smartphone oder Tablet: Als zentrales Informationsmedium bündelt die ITB App alle Informationen und dient als Orientierungshilfe auf dem Gelände. Aussteller und Besucher können mit der App ihren kompletten Besuch auf der weltgrößten Reisemesse organisieren sowie alle Daten und Services jederzeit mobil abrufen.



Einen Einblick in alle Ausstellungs- und Kongresshallen gibt der neue 3-D-Geländeplan. Zugleich erleichtert die neue Navigationsfunktion die Orientierung auf dem Gelände. Auch der neue, persönliche Chatroom hilft bei der Organisation der Messetage. Aussteller und Fachbesucher, die sich über E-Mail registriert oder den Virtual Market Place® eingeloggt haben, können von anderen eingeloggten Nutzern gefunden werden. Geschäftsleute können zudem im Chat in direkten Kontakt treten, um sich zum Beispiel für ein Treffen zu verabreden.



Auch das Event- und Kongressprogramm ist in der ITB App zu finden. Interessierte können schon vorab ihre persönlichen Eventhighlights im Kalender hinterlegen. Wer sich nicht festlegen will, kann sich auch ganz spontan vor Ort in der Rubrik "What's on now?" von aktuell laufenden Veranstaltungen inspirieren lassen. Diejenigen, die nicht vor Ort sein können, haben die Möglichkeit, die Vorträge und Diskussionen des ITB Berlin Kongresses im Live-Stream mit zu verfolgen. Neu ist auch, dass Aussteller und Fachbesucher in ausgewählten Sessions via ITB App an Abstimmungen teilnehmen und Fragen stellen können.



Praktisch sind die ITB Services von A-Z - zum Beispiel, um den nächstmöglichen Ein- oder Ausgang zu finden, wo eine Kaffeepause zwischendurch möglich ist oder wenn ein ruhiger Ort für den nächsten Termin gesucht wird. Auch außerhalb des Messegeländes leistet die ITB App gute Dienste. Im "Grünen Berlin Guide" finden Aussteller und Fachbesucher eine Auswahl an Cafés, Shops, Events und Hotspots, um Berlins "grüne Seite" zu erkunden.



Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress



Die ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher kostenlos.



Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-kongress.de. Slowenien ist der Convention & Culture Partner der ITB Berlin 2017. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2016 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 187 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 180.000 Besuchern, darunter 120.000 Fachbesuchern, vor.



