FRANKFURT (Dow Jones)--Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair baut ihr Angebot am Flughafen Frankfurt mit dem Winterflugplan erheblich aus: Ab Herbst fliegt die Airline von dem Rhein-Main-Drehkreuz 20 neue Destinationen an, darunter Ferienziele wie Gran Canaria oder Lanzarote oder Teneriffa, aber auch Geschäftsreiseziele wie London, Madrid oder Mailand. Damit verstärken die Iren die Konkurrenz zur der Deutschen Lufthansa an deren Heimatflughafen.

Inklusive der vier Strecken, die Ryanair schon mit dem Sommerflugplan am 28. März in Betrieb nimmt, rechnet die Fluggesellschaft aus Dublin dann mit mehr als 2,3 Millionen Fluggästen pro Jahr.

Für die vier Sommer-Destinationen Palma de Mallorca, Alicante und Malaga in Spanien sowie Faro in Portugal verzeichne sie Rekordbuchungen, teilte die Fluggesellschaft aus Dublin mit. Der Winterflugplan tritt Ende Oktober in Kraft. Dann sollen sieben statt derzeit zwei Maschinen am Rhein-Main-Drehkreuz stationiert sein.

February 28, 2017

