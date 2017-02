Frankfurt a.M. (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die ReiseBank AG, Deutschlands Marktführer im Geschäft mit Reisezahlungsmitteln, darf sich nach 2015 und 2016 auch in diesem Jahr zu den "Top Arbeitgebern Mittelstand Deutschland" zählen. Die jährlich vom Top Employers Institute durchgeführte, unabhängige Untersuchung analysiert und zertifiziert in der Folge jene Unternehmen, die hervorragende Mitarbeiterbedingungen bieten, konsequente Talentförderung betreiben und sich stetig in der Mitarbeiterorientierung weiterentwickeln.



Die ReiseBank ist eine hundertprozentige Tochter der DZ BANK mit Sitz in Frankfurt und somit eingebunden in die Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Die 550 Beschäftigten arbeiten entweder in der ReiseBank-Zentrale in Frankfurt-Rödelheim oder als Bargeld-Experten in den mehr als 90 Geschäftsstellen im gesamten Bundesgebiet oder sie sind als Firmenkundenbetreuer und Key Accounter im Außendienst tätig. Sie sind spezialisiert auf das Sorten- und Edelmetallgeschäft und weitere Zahlungsverkehrsservices - das Kernbusiness in den ReiseBank-Geschäftsstellen, die überall dort angesiedelt sind, wo Menschen zu Reisen aufbrechen oder ankommen. "Wir erwarten nicht nur, dass unsere Mitarbeiter sehr service- und kundenorientiert sind und über gute Fremdsprachenkenntnisse verfügen", beschreibt André von Keitz, Personalchef der ReiseBank, das Profil des Bargeld-Experten: "Verlangt wird natürlich auch die Fähigkeit, strukturiert zu arbeiten und versiert im Umgang mit Zahlen zu sein." Von Keitz ist stolz, dass die ReiseBank aufgrund ihrer konsequenten Mitarbeiterorientierung erneut diese Auszeichnung erhalten hat und sich dabei gegenüber dem Vorjahr nochmals in vielen Bereichen verbessern konnte. Wichtig ist dem Personalchef aber auch, dass die ReiseBank ein weltoffenes Unternehmen ist: "Mitarbeiter aus mehr als 50 Nationen arbeiten bei uns." Für ihr wachsendes Geschäft sucht die ReiseBank ständig neue Mitarbeiter für ihre Geschäftsstellen in Bahnhöfen und Flughäfen: "Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit, unser Angebot an nicht-monetären Vergütungsanreizen und individueller Weiterbildung ist umfangreich, und wir bieten eine ausgewogene Work-Life-Balance. All das machen wir offenbar vergleichsweise ziemlich gut, wie die Tatsache zeigt, dass wir uns das zweite Mal in Folge verbessern konnten", betont André von Keitz.



Weitere Informationen zur ReiseBank und ihren Geschäftsfeldern sowie Bildmaterial finden Sie im Pressebereich unter www.reisebank.de



OTS: ReiseBank AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116526.rss2



Pressekontakt: Rüdiger Schmitt Kommunikation Tel. 0611 / 205 967 50 E-Mail: presse@reisebank.de