Calvià, Mallorca (ots) - Cybersex mit einem Star-Avatar, ein virtuelles, erotisches Erlebnis mit einer unbekannten Schönheit oder eine scharfe VR-Strip-Show? Was für viele Menschen derzeit noch nach ferner Zukunftsmusik klingt, ist für die Pornoindustrie und einen Teil ihrer Kunden bereits virtuelle Realität.



Mit Hilfe einer so genannten VR-Brille in andere Welten eintauchen und erotische Träume wahr werden lassen? Die neuen virtuellen Online-Angebote machen vieles möglich. Wie wohl kaum ein anderer Geschäftszweig profitiert derzeit die Pornoindustrie von VR-Technologie.



Das Top Thema an der diesjährigen Eurowebtainment 2017 lautet: "Die Zukunft der Online Erotik". Seit 12 Jahren gilt die Eurowebtainment als die renommierte und etablierte Fachmesse in Europa und als Treffpunkt der weltgrößten Firmen im Adult-Entertainmentbereich, sowie von Experten, wie Medienvertretern, Entscheidungsträgern, Technologieunternehmen, Fachanwälten und Wissenschaftlern. Damit bildet die Eurowebtainment den nahezu perfekten Rahmen, für eine fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema.



Auf der Eurowebtainment-Pressekonferenz zum Topic "Die Zukunft der Online Erotik", sollen jedoch nicht nur Fragen zur VR-Erotik oder solche über das wirtschaftliche Potential von VR für die Branche beantwortet werden. Auch allgemeine Themen, wie die zukünftige Entwicklung von Online Adult- Entertainment und Marketing, sowie mögliche, gesellschaftliche Veränderungen, im Zusammenhang mit Online Erotik, stehen im Raum.



Teilnehmer der Pressekonferenz dürfen sich auf viele Insiderinformationen, durch interessante Präsentationen und Vorträge, sowie auf spannende Diskussionen freuen. Neben Branchenvertretern von weltweit führenden Unternehmen des Erotic Adult- Entertainment und Global Playern aus dem Technologie-Bereich, kommen auch externe Experten, die sich im Rahmen ihrer wissenschaftlichen, journalistischen und/oder künstlerischen Tätigkeit mit dem Thema "Erotik" befassen, zu Wort.



Nach einer Präsentation mit anschließender Pressekonferenz und Panel erwartet die Teilnehmer(innen) ein exklusives Gala Dinner und eine Pool-Party. Hierbei wird es die Gelegenheit geben, sich in entspannter Atmosphäre mit anderen Gästen zu vernetzen und neue Business-Kontakte zu knüpfen.



Wo?



Anlässlich der 28. Eurowebtainment Mallorca 2017 (EWT), der europaweit bedeutenden B2B-Fachmesse für interaktive Unterhaltung im Hotel ME Mallorca/Spain



Wann?



18.05.2017 ab 16:15 Uhr



Weitere Informationen, Möglichkeit zur Registrierung für die Eurowebtainment sowie Akkreditierung für Journalisten finden Interessierte unten: http://www.eurowebtainment.com/



