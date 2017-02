Commerzbank setzt auf Frankfurt >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Vor Marktstart: Was unser Robot zum DAX... » Hannover Rück und Allianz vs. Uniqa und... Commerzbank Wir setzen auch künftig auf unsere 21 Filialen in Frankfurt. Durch die persönliche Betreuung vor Ort haben wir 2016 in Frankfurt 6.500 neue Kunden gewonnen. Mehr zu den Ergebnissen 2016 in FNP - Frankfurter Neue Presse . Die Commerzbank verzichtet bei ihrem Gratis-Girokonto auf einen monatlichen Mindest-Geldeingang. Zunächst ist die Aktion allerdings auf einen Monat befristet. Commerzbank Mitglied in der BSN Peer-Group Banken Show latest Report (25.02.2017) Im DAX auf Pos. 27 (bezogen auf YTD %). Platz 11 im Umsatzranking...

