Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.367,60 -0,03% +5,88% Euro-Stoxx-50 3.309,26 -0,00% +0,57% Stoxx-50 3.061,20 -0,10% +1,68% DAX 11.800,18 -0,19% +2,78% FTSE 7.254,48 +0,02% +1,56% CAC 4.844,28 -0,02% -0,37% Nikkei-225 19.118,99 +0,06% +0,02% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,88% -4

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,94 54,05 -0,2% -0,11 -2,7% Brent/ICE 55,76 55,93 -0,3% -0,17 -2,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.254,02 1.253,04 +0,1% +0,99 +8,9% Silber (Spot) 18,31 18,17 +0,8% +0,14 +15,0% Platin (Spot) 1.028,70 1.030,00 -0,1% -1,30 +13,8% Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,2% -0,01 +7,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street hangelt sich von einem Rekord zum nächsten. Gleichzeitig nehmen die Zuwächse aber immer homöopathischere Größenordnungen an. Angesichts der kaum noch messbaren Dynamik sind Trendaussagen vor Handelsbeginn schwierig. Vorbörslich deutet der Aktienterminmarkt auf einen weitgehend unveränderten Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Dies war am Vortag zu dieser Zeit ebenso, doch dann raffte sich der Dow-Jones-index zum zwölften Rekordhoch auf Schlusskursbasis in Folge auf. Dafür reichte allerdings ein Aufschlag von wenigen Punkten. Es ist für den Dow die längste Gewinnserie seit Januar 1987. Ob die Dynamik in nächster Zeit wieder zunehmen wird, liegt einzig an einer Person: US-Präsident Donald Trump wird am Dienstag nach Börsenschluss (Mittwoch 3.00 Uhr MEZ) vor dem Kongress über seine Haushaltspläne Rede und Antwort stehen. Vorbörslich wird er sich allerdings im US-Fernsehen in einem Interview äußern. Ob er da bereits Einzelheiten seiner Fiskal- und Wirtschaftspolitik preisgeben wird, kann nicht vorhergesagt werden.

Priceline steigen vorbörslich um 3,5 Prozent. Der Online-Reisevermitler erzielte im vierten Quartal das stärkste Buchungswachstum seit 2014, der Gewinn stieg um 31 Prozent stärker als erwartet.

Tenet Healthcare brechen dagegen nach der Vorlage von Geschäftszahlen und Ausblick um 13,5 Prozent ein. Das Unternehmen hatte bei Gewinn und Umsatz die Erwartungen deutlich verfehlt und konnte auch mit seinem Ausblick nicht punkten.

Für Workday geht es um 5,4 Prozent südwärts. Der Anbieter von Unternehmenssoftware übertraf mit seinen Geschäftszahlen die Analystenerwartungen und auch der Ausblick liegt über den bisherigen Annahmen von Marktexperten. Beobachter sprachen von Gewinnmitnahmen bei der Aktie, die im bisherigen Jahresverlauf bereits um 35 Prozent zugelegt hat.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,1% gg Vq 1. Veröff.: +1,9% gg Vq zuvor: +3,5% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,1% gg Vq 1. Veröff.: +2,1% gg Vq zuvor: +1,4% gg Vq 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Dezember 20 Städte PROGNOSE: +5,4% gg Vj zuvor: +5,3% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 53,5 zuvor: 50,3 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 112,0 zuvor: 111,8

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Anleger schauen gebannt nach Washington, wo am Abend (Ortszeit) US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress endlich die lang ersehnten Details zu Steuerkürzungen und Konjunkturprogrammen nennen soll. Sollte Trump die Märkte enttäuschen, sei die Gefahr einer Korrektur groß, heißt es im Handel. Am Devisenmarkt tut sich wenig, der Euro handelt zum US-Dollar in einer engen Spanne. Vor der Trump-Rede geht es für Rüstungsaktien schon kräftig nach oben. Trump hat bereits wissen lassen, dass die Verteidigungsausgaben kräftig steigen sollen. In London steigen Cobham um 2,2 Prozent und BAE Systems um 1,8 Prozent. In Paris gewinnen Thales 1,7 und Safran um 0,7 Prozent. Airbus, Rheinmetall und MTU Aero sind ebenfalls gesucht. Um 12 Prozent geht es mit Meggitt nach oben. Trotz eines leichten Gewinnrückgangs gab der Airbus- und Boeing-Zulieferer einen zuversichtlichen Ausblick. Unter Druck sind die Aktien von Salzgitter geraten, sie büßen 1,9 Prozent ein. Der Konzern hat mit der Prognose für die Gewinnmarge enttäuscht. Das lässt auch Thyssenkrupp um 1 Prozent nachgeben. Erste Group geben nach leicht enttäuschenden Geschäftszahlen um 0,2 Prozent nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.15 Uhr Mo, 18.02 Uhr % YTD EUR/USD 1,0602 +0,04% 1,0598 1,0625 +0,8% EUR/JPY 118,9346 -0,18% 119,1456 118,98 -3,3% EUR/CHF 1,0652 -0,16% 1,0669 1,0680 -0,6% EUR/GBP 0,8525 -0,03% 0,8527 1,1740 +0,0% USD/JPY 112,18 -0,21% 112,42 112,00 -4,0% GBP/USD 1,2436 +0,06% 1,2429 1,2474 +0,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Aktienmärkten hat sich nach einer zunächst freundlicheren Tendenz eine uneinheitliche Entwicklung durchgesetzt. Die Veränderungen bei den Indizes fielen dabei moderat aus. Börsianer sprachen von einer abwartenden Haltung. In Tokio schmolzen Erholungsgewinne zum Handelsende fast komplett wieder weg. Auslöser dürften auch enttäuschende Wirtschaftsdaten aus Japan gewesen sein, die zunächst aber noch zur Seite gewischt worden waren: Die Industrieproduktion war im Januar wider Erwarten gesunken. Außerdem gab der Dollar im Handelsverlauf einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. In Schanghai und Seoul ging es am stärksten aufwärts. Hongkong und Sydney setzten ihre Verlustserie dagegen fort. Vor dem mit Spannung erwarteten ersten Auftritt von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress agierten die Anleger eher vorsichtig. Die ehemals hohen Erwartungen an die von Trump in Aussicht gestellten Konjunkturstimuli und Steuererleichterungen sind zuletzt zwar bereits etwas gesunken, dennoch birgt der Termin Enttäuschungspotenzial, sollte Trump erneut im Vagen bleiben. Die Fantasie auf steigende US-Militärausgaben bescherte Aktien aus dem Rüstungssektor Zulauf. IHI zogen in Toklo um 3,6 Prozent an und Kawasaki Heavy um 1,4 Prozent. In Seoul legten Samsung um 1 Prozent zu. Der Apple-Konkurrent soll Kreisen zufolge zu den Zulieferern von OLED-Screens für das kommende neue iPhone-Modell gehören. Worleyparsons schossen in Sydney um 32 Prozent nach oben. Hintergrund war der Einstieg der Dar Group mit 13 Prozent. Eine Kursrally erlebten in China Aktien aus der Logistikbranche nach stark ausgefallenen Ergebnissen im vergangenen Jahr. Die Dollaraufschläge am späten Montag folgten falkenhaften Aussagen von Fed-Vertreter Robert Kaplan.

CREDIT

Die Risikoprämien gehen nochmals leicht zurück. Sollte US-Präsident Donald Trump jedoch am Abend mit seiner Rede vor dem Kongress die Finanzmärkte enttäuschen, könnten Bondinvestoren zumindest vorübergehend wieder Absicherungen aufbauen. "Die Erwartungen an konkrete Maßnahmen seitens Präsident Trump sind sehr hoch. Erfüllt er sie nicht, dürften viele Investoren wieder auf die Verkaufstaste drücken", sagt Hussein Sayed vom Devisenbroker FXTM. Mit US-Aktienmärkten auf Rekordniveau und einem Dollar auf dem höchsten Stand zum Euro seit 14 Jahren im Januar seien Anleger große Risiken eingegangen, sagt der Marktstratege. Vieles hänge von den Steuerplänen Trumps ab. Zu den am 9. Februar von Trump angekündigten "phänomenalen" Steuerkürzungen wolle man nun Details erfahren.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Adidas hat Probleme bei Verkauf von Golfmarke Taylormade - Zeitung

Die Bemühungen von Adidas, die Golfmarke Taylormade zu verkaufen, stecken nach Informationen der New York Post fest. Die Verluste des Herstellers von Golfschlägern seien sehr viel größer als viele potenzielle Bieter erwartet hätten, sagten mit der Sache vertraute Personen laut der Zeitung, die wie diese Nachrichtenagentur zur News Corp gehört. Viele Interessenten würden deshalb von einem Kauf wieder Abstand nehmen.

SAP-CEO 2016 mit Gehaltssprung durch neues Incentive-Programm

Die Kursentwicklung der Aktie und das zu Jahresbeginn gestartete Langfristvergütungsprogramm haben bei SAP-CEO Bill McDermott 2016 zu einer kräftigen Aufstockung des Gehalts geführt. Seine Gesamtvergütung summierte sich auf 13,5 Millionen nach 5,5 Millionen Euro im Jahr 2015.

Elringklinger erreicht gesenkte Gewinnprognose

Dank eines starken Schlussquartals hat der Automobilzulieferer Elringklinger seine gesenkte Gewinnprognose 2016 erreicht. Dabei konnte das Unternehmen besonders von Verbesserungen bei der Schweizer Tochter profitieren, die in den vergangenen Quartalen für Schwierigkeiten gesorgt hatte.

Innogy will in Israel auf Startup-Einkaufstour gehen

Der Energiekonzern Innogy will in Israel auf Startup-Jagd gehen. Dazu arbeiten die Essener ab sofort mit der israelischen Crowdfunding-Plattform OurCrowd zusammen, wie beide Unternehmen am Dienstag mitteilten.

Schwache Frachtraten drücken operativen Gewinn von Hapag-Lloyd

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 28, 2017 07:21 ET (12:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.